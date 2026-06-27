49-Jähriger mit Messer schwer verletzt: Täter auf der Flucht, Polizei sucht Zeugen

Stuttgart - Ein Mann wurde am Freitagabend in Stuttgart bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Täter sind noch immer auf der Flucht, die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Bereich der Schlachthofstraße kam es zu einem Streit zwischen mehreren Männern. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Augenzeugen gegen 18.20 Uhr einen Streit im Bereich der Schlachthofstraße zwischen zwei oder drei Männern gemeldet.

Vor Ort entdeckten sie einen 49 Jahre alten Mann, der mutmaßlich durch einen Messerstich schwere Verletzungen erlitten hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert wurde. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Da der Auslöser der Tat unklar ist und auch die mutmaßlichen Angreifer noch immer auf der Flucht sind, hofft die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung.