49-Jähriger mit Messer schwer verletzt: Täter auf der Flucht, Polizei sucht Zeugen
Stuttgart - Ein Mann wurde am Freitagabend in Stuttgart bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Täter sind noch immer auf der Flucht, die Polizei sucht nach Zeugen.
Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Augenzeugen gegen 18.20 Uhr einen Streit im Bereich der Schlachthofstraße zwischen zwei oder drei Männern gemeldet.
Vor Ort entdeckten sie einen 49 Jahre alten Mann, der mutmaßlich durch einen Messerstich schwere Verletzungen erlitten hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert wurde. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.
Da der Auslöser der Tat unklar ist und auch die mutmaßlichen Angreifer noch immer auf der Flucht sind, hofft die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Haupttäter:
- ca. 35 Jahre alt
- 1,80 bis 1,85 Meter groß
- kurze, dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind
- trug ein weißes T-Shirt, helle Jeans und weiße Sneaker
Mittäter:
- längere Haare
- Tätowierung am linken Arm
- trug ein Tanktop
Wer Hinweise zu den Männern oder dem Streit liefern kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 071189905778 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Andreas Werner