Mutter vergisst Kind (†1) im Auto und fährt auf Arbeit: Mädchen stirbt an Hitzschlag

Schorndorf - Das tot aufgefundene Kleinkind ist wegen eines Hitzeschlags im Auto gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, sagte ein Polizeisprecher.

Das einjährige Mädchen starb, nachdem die Mutter es im Auto vergessen hatte. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Die Mutter soll das 20 Monate alte Mädchen am Mittwoch über Stunden in Schorndorf bei Stuttgart im Wagen vergessen haben.

Gegen die 44 Jahre alte Mutter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Sie soll im Glauben gewesen sein, ihre Tochter im Kindergarten abgegeben zu haben und sei zur Arbeit gefahren, so die Polizei.

Als sie am Nachmittag ihre Tochter in der Kita abholen wollte, diese dort aber nicht war, entdeckte sie das leblose Mädchen im Auto.

Die 44-Jährige ist auf freiem Fuß und hat einen Rechtsbeistand gewählt. Dadurch gewinnt sie rechtliche Sicherheit, um etwa mit ihrem Anwalt den möglichen Zeitpunkt und die Form der Vernehmung zu klären. "Bislang ist nicht sicher, ob und in welcher Form sich die Mutter äußern wird", sagte der Polizeisprecher am Tag nach dem Fund des Kindes.