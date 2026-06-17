Totes Kleinkind in Auto bei Stuttgart entdeckt: Mutter hat es vergessen!
Von Marco Krefting
Schorndorf - Was für ein Albtraum: Ein lebloses Kind ist in einem Auto in Schorndorf bei Stuttgart entdeckt worden.
Es ist ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zuvor von seiner Mutter im Fahrzeug vergessen worden.
Die 44-Jährige habe das etwa 20 Monate alte Kleinkind erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit.
Es habe nicht wiederbelebt werden können, sagte ein Polizeisprecher bereits früher am Abend. Angaben zu Alter und Geschlecht des Kindes machte er zunächst keine.
Zuerst hatte der Zeitungsverlag Waiblingen darüber berichtet.
Schorndorf ist eine Stadt im Rems-Murr-Kreis mit rund 42.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie liegt im östlichen Speckgürtel der baden-württembergischen Landeshauptstadt, rund 30 Kilometer von Stuttgart entfernt.
Erstmeldung von 19.35 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.51 Uhr
Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald