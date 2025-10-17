Aggressive Frau tobt am Stuttgarter Hauptbahnhof herum und beißt Polizistin

Stuttgart - Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat eine 43-jährige Frau am Donnerstag Polizisten angegriffen.

Die 43-Jährige zeigte den Polizisten den Stinkefinger und schlug mit ihrer Tasche um sich. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizei hielt sich die 43-Jährige gegen 20.15 Uhr am Querbahnsteig von Gleis 15 auf. Dort entriss die Deutsche zwei Personen - die den Zeugen Jehovas angehören - Flyer und schmiss diese auf den Boden.

Dabei trat die Dame aggressiv auf. Sie reagierte weder auf Ansprachen von Reisenden noch von Einsatzkräften der Bundespolizei, die kurz darauf eintrafen. Stattdessen zeigte sie den Beamten den Stinkefinger und schlug mit ihrer Tasche um sich.

Um die wütende Person zur Vernunft zu bringen, mussten der Frau kurzzeitig die Hände gefesselt werden.

Einfach mit aufs Revier führen ließ sich die Frau nicht, beleidigte die Ordnungskräfte, widersetzte sich mit Tritten, ließ sich mehrfach zu Boden fallen und biss außerdem eine 21-jährige Bundespolizistin ins Knie.