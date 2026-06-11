Alarmierende Zahlen: Immer mehr junge Menschen in der rechtsextremen Szene

Stuttgart - Immer mehr junge Menschen in Baden-Württemberg gleiten in die rechtsextremistische Szene ab. Der Anteil der unter 30-jährigen Rechtsextremisten sei von 2023 auf 2025 um fünf Prozentpunkte gewachsen, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart mit.

Immer mehr junge Menschen gelangen durch Social Media in die rechtsextreme Szene. Ein Beispiel ist die Instragram-Seite von "Sturmtrupp Süd". © Christoph Schmidt/dpa

Die Verfassungsschützer gehen inzwischen von etwa 400 Personen in der Szene aus, die zwischen 14 und 24 Jahren alt sind. Der gesamten rechtsextremistischen Szene werden rund 3140 Personen zugerechnet.

Das Landesamt veröffentlichte eine aktuelle Studie zu dem Phänomen. In der jüngeren Vergangenheit gründeten sich demnach immer mehr rechtsextremistische Gruppierungen, die sich gezielt an eine junge Anhängerschaft wenden.

"Wir beobachten seit einiger Zeit, dass die rechtsextremistische Szene immer mehr Jugendliche anzieht und sich auch neue Gruppierungen mit entsprechender Ideologie gründen", sagte Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube (61).