Nach Festnahme vier Jugendlicher: Polizei offenbart grausame Details

Esslingen am Neckar - Nach der Festnahme mehrerer Jugendlicher in Esslingen bei Stuttgart sind weitere Details zu den Vorwürfen gegen die Verdächtigen bekannt geworden.

Die Polizei hat am Mittwoch weitere Details zu den am Dienstag festgenommenen Jugendlichen bekannt gegeben. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Einer der Festgenommenen steht unter Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dabei geht es einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe zufolge um ein Opfer im Kindesalter. Weitere Details nannte der Sprecher wegen des jungen Alters von Opfer und Täter nicht.

Bereits am Freitag hatten die Ermittler nahe einer Schule im Stadtteil Oberesslingen vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren festgenommen – und so mutmaßlich eine Gewalttat verhindert.

Sie sollen eine schwere Straftat zum Nachteil einer weiteren Person geplant haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mitteilten.

Durch den schnellen Zugriff habe die Tat verhindert werden können.