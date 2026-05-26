Verabredung zum Mord? Polizei nimmt Jugendliche fest

Esslingen am Neckar - Polizisten haben in Esslingen bei Stuttgart vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren festgenommen – und so mutmaßlich eine Gewalttat verhindert.

Die Polizei nahm vier Jugendliche fest. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Jugendlichen sollen eine schwere Straftat zum Nachteil einer weiteren Person geplant haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mitteilten. Durch den schnellen Zugriff habe die Tat verhindert werden können.

Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich einem Sprecher zufolge ebenfalls um einen Jugendlichen. Die Verdächtigen wurden bereits vergangenen Freitag nahe einer Schule im Stadtteil Oberesslingen festgenommen.

Gegen einen Beschuldigten wurde demnach ein Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen und in Vollzug gesetzt. Ein Zweiter sitzt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft.

Die zwei anderen Jugendlichen kamen wieder auf freien Fuß. Ein Richter erließ zunächst keine Haftbefehle und begründete das dem Sprecher zufolge mit einem mangelnden dringenden Tatverdacht.