Alle sehen Rot: Kreisliga-Spiel endet in wüster Massenschlägerei

Stuttgart - Am Ende flogen nur noch die Fäuste! Eine Kreisliga-Partie im Raum Stuttgart musste am Sonntagmittag abgebrochen werden. Grund war eine handfeste Schlägerei unter Spielern und Zuschauern.

Ein hitziges Kreisliga-Match mit zwei Platzverweisen nahm ein sehr unrühmliches Ende. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

In der Kreisliga ist das fußballerische Niveau nicht selten überschaubar. Laut Polizeiangaben stand in der Partie zwischen der Reserve des 1. SV Fasanenhof gegen den KF Kosova Bernhausen das sportliche Kräftemessen aber ohnehin nicht im Mittelpunkt.

Vielmehr glänzten die Akteure durch Durchsetzungsstärke der etwas anderen Art. Und einige auf und neben dem Spielfeld nahmen die Aggressivität, die häufig in jeder Mannschaftsansprache gepredigt wird, wohl etwas zu wörtlich und so entwickelte sich eine handfeste Massenschlägerei.

Doch was war los in Stuttgart-Fasanenhof - und wie konnte die Situation auf und neben dem Spielfeld so sehr eskalieren?

Die Tumulte begannen kurz vor der Halbzeitpause: Mehrere Dutzend Zuschauer und auch Spieler haben sich offenbar mächtig in die Haare bekommen.

Im Polizeibericht war von einer Massenschlägerei die Rede. Zwei 22 und 28 Jahre alte Kicker mussten sogar zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie seien durch Tritte und Schläge verletzt worden.