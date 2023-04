Auf 32-Jährigen geschossen: Verdächtiger nach wochenlanger Flucht geschnappt!

Die Ermittlungen zum Vorfall Mitte März in Stuttgart-Zuffenhausen haben einen ersten Erfolg gebracht. © Kohls/SDMG/dpa

Kräfte des mobilen Einsatzkommandos hätten den 20-Jährigen in Plochingen festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Mann habe bei dem Zugriff am Freitagnachmittag keinen Widerstand geleistet. Die Beamten hätten anschließend die Wohnung des Verdächtigen durchsucht.

In welcher Weise der Mann an der Tat Mitte März beteiligt war, ob es noch weitere Täter gibt und ob der 20-Jährige womöglich auch im Zusammenhang mit anderen Vorfällen mit Schüssen auf Menschen in der Region in den vergangenen Wochen steht, blieb zunächst unklar.

Aus ermittlungstaktischen Gründen würden bis auf Weiteres keine weiteren Angaben gemacht, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.