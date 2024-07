Bagger zu nah am Gleis: Intercity-Zug kracht rein

Stuttgart - Ein Intercity-Zug ist an einem Bahnhof mit einem Bagger kollidiert. Der Lokführer sah sich noch zu einer Schnellbremsung gezwungen.

Ein nicht ungefährlicher Vorfall an einem Stuttgarter Bahnhof hatte die Evakuierung von knapp 200 Reisenden zur Folge. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitagmorgen gegen kurz vor 8 Uhr am Bahnhof Stuttgart Vaihingen.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, war der von Schaffhausen in Richtung Stuttgart fahrende IC auf Gleis 1 des Bahnhofs unterwegs, als er mit der Ladegabel eines am Gleis stehenden Baggers zusammenprallte.

Der Bagger kam dort im Rahmen von Bauarbeiten zum Einsatz und wurde offenbar von dem 28-jährigen Fahrzeugführer zu nah an den Gleisen abgestellt, weshalb die Ladegabel in den Fahrweg des Fernzuges hereinragte.

Unmittelbar im Anschluss an den Crash vollzog der Lokführer noch eine Schnellbremsung, woraufhin der Zug nach mehreren Metern zum Stillstand kam. Verletzte gab es hierbei glücklicherweise keine zu beklagen, jedoch entstand ein Sachschaden an dem Zug sowie der Ladegabel.