Bandenkriminalität in Stuttgart: Vier Festnahmen wegen Handels mit Arzneimitteln!

Stuttgart - Bei Durchsuchungen in Asylunterkünften und einer Wohnung in Stuttgart sind vier Männer festgenommen worden.

Es kam im September zu vier Festnahmen und Durchsuchungen in zwei Asylunterkünften in Stuttgart sowie in einer Wohnung in Bad Cannstatt, teilte der Zoll mit. Einer der Tatverdächtigen, der zunächst untergetaucht war, sei wenige Tage später am Bahnhof Laupheim festgenommen worden.