Doppelte Messerattacke in Stuttgart: Verdächtiger festgenommen

Bei den Opfern bestand Lebensgefahr. (Symbolbild) © 123Rf/olegdudko

Der 40-Jährige soll am vergangenen Samstag (17. September) mit einem 38 Jahre alten Mann in einen Streit geraten sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung in der Tannenbergstraße. Daraufhin stach der Tatverdächtige den 38-Jährigen nieder.

Weitere drei Männer seien während der Tat anwesend gewesen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz darauf flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der Haltestelle Beskidenstraße. Ein aufmerksamer Anwesender (32) folgte ihm.

Daraufhin fügte der 40-Jährige auch diesem Mann lebensgefährliche Verletzungen am Oberkörper zu. Beide schwerst verletzten Männer kamen in Krankenhäuser.

Laut aktuellen Erkenntnissen befinden sich die beiden Opfer außer Lebensgefahr. Der Täter konnte glücklicherweise ermittelt und am Sonntag festgenommen werden.