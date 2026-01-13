Eskalation in Stuttgart: Schwarzfahrer schlägt drei Kontrolleure krankenhausreif

Stuttgart - Ein Fluchtversuch wegen eines fehlenden Fahrscheins endete am Montagabend in Stuttgart in einer Gewalttat.

Polizisten nahmen den Täter (21) vor Ort fest. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr auf der Fahrt in Richtung Charlottenplatz. Als ein 23-jähriger Kontrolleur den jungen Mann überprüfen wollte, eskalierte die Situation sofort. Der Verdächtige sprang auf, rannte über die Sitze und versuchte, an der Haltestelle Olgaeck aus der Bahn der Linie U12 zu flüchten.

Dem Kontrolleur und seinen beiden Kollegen (21 und 23 Jahre alt) gelang es zwar, den Flüchtigen auf dem Bahnsteig festzuhalten, doch dieser wehrte sich laut Polizei massiv.

Der 21-Jährige schlug wild um sich und verletzte dabei alle drei Bahn-Mitarbeiter. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass Rettungskräfte die Prüfer in umliegende Krankenhäuser bringen mussten.