Exhibitionist belästigt 17-Jährige in dm-Drogerie

Stuttgart - Die Polizei fahndet nach einem muskulösen Mann mit Vollbart: In einer dm-Drogerie in Stuttgart kam es am Freitag zu einer sexuellen Belästigung!

Die Polizei in Stuttgart fahndet nach einem Exhibitionisten, Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Eine 17-jährige Frau hielt sich gegen 14 Uhr in der dm-Filiale in der Unterländer Straße im Stadtteil Zuffenhausen auf, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Dort näherte sich ihr ein Mann, der völlig unvermittelt "sein nicht erigiertes Glied aus der Hose holte und in der Hand hielt", wie ein Sprecher erklärte.

Die junge Frau ging sofort auf Distanz zu dem Exhibitionisten, "und der Mann konnte unerkannt aus dem Markt flüchten", hieß es weiter.

Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:



etwa 30 Jahre alt

circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß

muskulöse Statur

dunkle Haare, an der Seite rasiert und oben blondiert

gepflegter Vollbart

Ferner ist bekannt, dass der Exhibitionist einen Ohrring am linken Ohr trug und mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet war.