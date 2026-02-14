Exhibitionist belästigt 17-Jährige in dm-Drogerie
Stuttgart - Die Polizei fahndet nach einem muskulösen Mann mit Vollbart: In einer dm-Drogerie in Stuttgart kam es am Freitag zu einer sexuellen Belästigung!
Eine 17-jährige Frau hielt sich gegen 14 Uhr in der dm-Filiale in der Unterländer Straße im Stadtteil Zuffenhausen auf, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.
Dort näherte sich ihr ein Mann, der völlig unvermittelt "sein nicht erigiertes Glied aus der Hose holte und in der Hand hielt", wie ein Sprecher erklärte.
Die junge Frau ging sofort auf Distanz zu dem Exhibitionisten, "und der Mann konnte unerkannt aus dem Markt flüchten", hieß es weiter.
Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:
etwa 30 Jahre alt
circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß
muskulöse Statur
dunkle Haare, an der Seite rasiert und oben blondiert
gepflegter Vollbart
Ferner ist bekannt, dass der Exhibitionist einen Ohrring am linken Ohr trug und mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet war.
Die Fahndung nach dem Mann dauert an. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 071189903300 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa