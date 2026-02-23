Mit Ballspiel gelockt: 83-Jähriger soll Kind in Thermalbad sexuell bedrängt haben

Vorfall im Thermalbad: Die Kriminalpolizei in Stuttgart ermittelt derzeit im Fall eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs auf ein zehnjähriges Mädchen.

Von Johanna Baumann

Eine Zehnjährige wurde mutmaßlich Opfer eines sexuellen Übergriffs. (Symbolfoto)
Eine Zehnjährige wurde mutmaßlich Opfer eines sexuellen Übergriffs. (Symbolfoto)  © Fabian Sommer/dpa

Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr soll ein 83-jähriger Mann das Kind in einem Thermalbad in Bad Cannstatt (Sulzerrainstraße) angesprochen haben.

Unter dem Vorwand, Wasserball spielen zu wollen, lockte der Senior das Mädchen laut Polizeiangaben durch gezielte Würfe aus dem Sichtfeld ihrer Eltern.

In der Folge soll er mehrfach versucht haben, sich der Zehnjährigen sexuell anzunähern. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Verdächtigen noch im Schwimmbad vorläufig festnehmen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 83-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

