Feuer in Ulmer Gefängnis: War es Brandstiftung?

Ulm - Nach einem Brand in einem Ulmer Gefängnis schließt die Polizei Brandstiftung als mögliche Ursache nicht aus.

In einer Werkstatt des Ulmer Gefängnisses war ein Feuer ausgebrochen. © Nico Pointner/dpa

Das Feuer war am Mittwoch in einem Holzstapel in der Schreinerei der Justizvollzugsanstalt ausgebrochen, wie die Ermittler mitteilen. Als der Brand entstand, hielt sich nach Polizeiangaben kein Gefängnismitarbeiter in dem Bereich auf.

Ein 26 Jahre alter Insasse erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Gefangene seien vom Rettungsdienst untersucht und wieder entlassen worden. Sie blieben unverletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die drei hatten das Feuer im zweiten Stock entdeckt und zunächst selbst versucht, die Flammen zu löschen.

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile.

Laut Polizei entstand vermutlich ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach den Löscharbeiten sicherten Ermittler Spuren in der Schreinerei. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an.