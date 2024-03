Ladendieb attackiert Verkäuferin und macht sich aus dem Staub: Wer hat etwas gesehen?

Stuttgart - Ein dreister Ladendieb wird derzeit in Stuttgart von der Polizei gesucht.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto

Der bislang unbekannte Langfinger war am gestrigen Samstag gegen 17.45 Uhr aus einem Bekleidungsladen an der Marienstraße geflüchtet, nachdem eine Verkäuferin auf ihn aufmerksam geworden war.

Zuvor hatte er einen Warensicherungsalarm ausgelöst, als er versucht hatte, das Geschäft mit einer geklauten Jogginghose zu verlassen, die er unter seiner Hose trug.

Als er daraufhin von der Verkäuferin angesprochen wurde, reichte er ihr zunächst seine eigene Weste. Doch als die 20-Jährige schließlich auch auf seine Hose deutete, zeigte sich der Unbekannte plötzlich weniger kooperativ.

Wie die Polizei mitteilte, soll er daraufhin zu einem Faustschlag ausgeholt und der 20-Jährigen gleichzeitig die Weste aus der Hand gerissen haben.

Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Die attackierte Verkäuferin wurde durch den Überfall leicht verletzt. Zwar hatte sie es noch geschafft, dem Faustschlag auszuweichen. Als der Mann ihr jedoch die Weste entriss, wurde sie leicht an der Hand verwundet.

Eine Täterbeschreibung soll nun der Suche nach dem Dieb helfen:

circa 18 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

schlanke Figur

schwarze, nach hinten gegelte Haare

Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen schwarzen Adidas-Pullover mit weißen Streifen am Ärmel. Zudem hatte er eine schwarze Weste, eine schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite sowie weiß/schwarze Sneaker an.