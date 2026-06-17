Lebloses Kind in Auto bei Stuttgart entdeckt: Jede Hilfe kommt zu spät

Schorndorf - Was für ein Albtraum: Ein lebloses Kind ist in einem Auto in Schorndorf bei Stuttgart entdeckt worden.

Die Polizei ermittelt derzeit. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Es habe nicht wiederbelebt werden können, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu Alter und Geschlecht des Kindes machte er zunächst keine. Zuerst hatte der Zeitungsverlag Waiblingen darüber berichtet.

Der Polizeisprecher kündigte weitere Informationen für Donnerstag an. Daher blieb zunächst unklar, ob die Hitze eine Rolle gespielt haben könnte oder die Ermittler eher von einer anderen Ursache oder gar einem Verbrechen ausgehen.

Auch machte der Sprecher am Abend auf Nachfrage keine Angaben dazu, wo die Eltern waren, als das leblose Kind am Nachmittag entdeckt wurde.

Ebenfalls blieb offen, ob es sich zu der Zeit in der Obhut einer anderen Person befand und ob beispielsweise noch andere Kinder in dem Auto waren.