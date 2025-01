Mann (25) flieht mit Auto vor Zoll und baut Unfall: Jetzt sitzt er in U-Haft, aber aus einem anderen Grund

Von Markus Brachat

Böblingen/Steinenbronn - Etwa ein Jahr nach einem versuchten Mord in Steinenbronn (Kreis Böblingen) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das Zollfahndungsamt Stuttgart wollte den 25-jährigen Deutschen im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens in seinem Auto in Böblingen stoppen.