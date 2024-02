Mann bedroht Nachbarn und Polizei mit Beil: SEK-Einsatz!

Weinstadt - Ein 47-Jähriger bedrohte am Sonntag in Weinstadt im Rems-Murr-Kreis im Streit seinen Nachbarn mit einem Beil. Erst ein Spezialkommando konnte ihn überwältigen.

Aus einem Nachbarschaftsstreit heraus entstand in Weinstadt eine Bedrohungslage. © 7aktuell/Kevin Lermer

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hielt sich der Mann am Sonntag gegen 15.30 Uhr in seinem Garten im Stadtteil Strümpfelbach auf und bedrohte dort einen Nachbarn mit einem Beil. Zuvor sollen sich die beiden Männer gestritten haben.

Medienberichten zufolge habe der Mann angekündigt, ein "Blutbad" anzurichten.

Als sein Nachbar daraufhin den Notruf wählte, flüchtete der Mann nach drinnen und verbarrikadierte sich im Haus. Wenig später bedrohte er auch die eingetroffenen Polizisten mit der Waffe.



Da sich die Situation nicht entspannte, riefen die Beamten ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zur Unterstützung hinzu und sperrten die Umgebung des Hauses ab.

Mit Panzerwagen rückten die SEK-Beamten an und konnten den Mann nach ergebnislosen Verhandlungen schließlich gegen 19 Uhr im Wohnhaus überwältigen. Dabei wurde dieser leicht verletzt.