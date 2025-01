17.01.2025 12:47 Mann leistet Widerstand: Drei Polizisten in Stuttgart verletzt!

Bei einem Polizeieinsatz am frühen Freitagmorgen in Stuttgart wurden drei Beamte verletzt. Ein Mann kam in Gewahrsam.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Bei einem Polizeieinsatz am frühen Freitagmorgen in Stuttgart wurden drei Beamte verletzt. Drei Polizisten wurden medizinisch versorgt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Gegen 5.30 Uhr beleidigte ein 27-Jähriger mehrere Polizeibeamte in der Theodor-Heuss-Straße. Der Mann und seine 26-jährige Begleiterin flüchteten daraufhin. Später konnte der Verdächtige am Kronprinzplatz festgenommen werden. Hierbei leistete er jedoch starken Widerstand. Laut Polizei musste Pfefferspray eingesetzt werden. Drei Beamte im Alter von 24, 31 und 37 Jahren erlitten Verletzungen, konnten ihre Arbeit nach medizinischer Behandlung jedoch fortsetzten. Der aggressive 27-Jährige kam in Gewahrsam. Seine jüngere Begleitung wurde auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen wegen Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte laufen.

