Messerattacken im Südwesten häufen sich: So viele Fälle gab es 2022!

Stuttgart - Nicht erst seit dem Messermord an einem Mädchen in Illerkirchberg wird vor der Gefahr durch Stichwaffen gewarnt. Es wird kontrolliert, es wird bestraft - aber die Zahl der Angriffe steigt weiter.

In 2727 Fällen wurde das Messer bei einem Angriff genutzt. Davon gelten wiederum 1861 Fälle als sogenannte Gewaltkriminalität, also als schwere Fälle von Körperverletzung, Totschlag oder sogar Mord . Insgesamt wurden 19 Menschen durch Messereinsätze getötet. Ungeschoren kam kaum ein Täter davon, denn knapp 87 Prozent der Messerangriffe wurden laut Bericht aufgeklärt.

Auch in Stuttgart kam es 2023 zu Messerattacken, bei denen Menschen schwerst verletzt wurden. © Schulz/SDMG/dpa

Eine Möglichkeit für Kommunen und Polizei im Kampf gegen Messer-Verbrechen sieht der Innenminister in den neuen Verbotszonen, in denen weder Messer noch andere Waffen getragen werden dürfen. Seit Oktober 2022 können diese Gebiete in den Städten eingerichtet werden. Stuttgart hat die erste ihrer Art seit Anfang Februar.

In den Wochenendnächten sowie vor Feiertagen dürfen zwischen 20 und 6 Uhr keine Messer innerhalb des Cityrings sowie im Stadtgarten beim Uni-Campus Stadtmitte mitgeführt werden.

Verboten sind Messer mit einer Klinge, die länger als vier Zentimeter ist. Wer ein nicht erlaubtes Messer in der Verbotszone in Stuttgart bei sich hat, der begeht eine Ordnungswidrigkeit - die Geldbuße liegt bei mindestens 200 Euro. Wird die neue Regel mehrfach nicht beachtet, können bis zu 10.000 Euro fällig sein. Die Waffenverbotszone in der Landeshauptstadt endet zum 3. Februar 2025.

In der Mannheimer Innenstadt gilt seit einigen Wochen ebenfalls ein Waffenverbot. Am Wochenende und vor Feiertagen dürfen keine größeren Messer und andere Waffen mitgeführt werden in einer Zone vom Alten Messplatz über einen Teil der Innenstadt bis zum Mannheimer Hauptbahnhof. Die Stadt will damit auf die erhöhte Straßenkriminalität reagieren.

Von 2021 auf 2022 waren die Fälle mit Messerangriffen laut polizeilicher Kriminalstatistik in Mannheim gestiegen. Diese Entwicklung hatte sich laut Polizei vor allem im Sommer 2023 massiv verstärkt.