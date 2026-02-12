Mann nach Randale von SEK angeschossen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Wangen – Nach der Randale eines 20-Jährigen und der Schussabgabe durch einen SEK-Beamten in einem Mehrfamilienhaus in Wangen (Kreis Göppingen) laufen die Ermittlungen.

Ein SEK-Beamter gab einen Schuss ab. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Ein 20-Jähriger hatte mehrere Hausbewohner und Polizisten mit einer täuschend echten Spielzeugwaffe bedroht, worauf ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) schoss und ihn verletzte, wie Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Der stark alkoholisierte Mann hatte demnach am vergangenen Freitag zunächst versucht, gewaltsam in eine Nachbarwohnung einzudringen und die Bewohner bedroht.

Beim Eintreffen der Polizisten zog er sich in seine Wohnung zurück. Dabei habe er mit der Erschießung der Beamten gedroht.

Als er kurz darauf seine Wohnungstür geöffnet habe, habe er mit der echt aussehenden Spielzeugwaffe auf die Beamten gezielt und zweimal den Abzug betätigt. Ein Schuss löste sich nicht.