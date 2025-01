Nach Fund einer Frauenleiche in Stuttgart: Verdächtiger verhaftet!

Stuttgart - Nach dem Fund einer Frauenleiche in Stuttgart wurde nun ein Verdächtiger festgenommen.

Ein 34-Jähriger wurde nach umfangreichen Ermittlungen als Verdächtiger enttarnt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Obduktion am Sonntag bestätigte den anfänglichen Verdacht. Die 25-Jährige wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Der mutmaßliche Täter (34) stammt laut Polizei aus dem erweiterten Bekanntenkreis der Getöteten. Er wurde am Montag festgenommen.

Die Frau (†25) war am vergangenen Freitag in ihrer Wohnung in Stuttgart-Ost gefunden worden. Aufgrund der Umstände deutete bereits alles auf einen gewaltsamen Tod der 25-Jährigen hin. Die Sonderkommission "Chalet" wurde eingerichtet.