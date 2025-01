11.01.2025 15:48 Polizei findet Frauenleiche in Stuttgarter Wohnung: Tötungsdelikt vermutet!

Leichenfund in Stuttgart! Am Freitag wurde eine leblose Frau in einer Wohnung gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Leichenfund in Stuttgart! Am Freitag wurde eine leblose Frau in einer Wohnung gefunden. Die Polizei sucht auf Hochtouren nach dem Täter. (Symbolbild) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa Zuvor hatten sich Freunde der Frau bei der Polizei gemeldet. Die 25-Jährige habe sich demnach längere Zeit nicht zurückgemeldet. In ihrer Wohnung in Stuttgart-Ost fanden die Beamten schließlich die bereits verstorbene Frau. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft deutet alles auf ein Tötungsdelikt hin. Es wurde die Sonderkommission "Chalet" eingerichtet. Da die Ermittlungen noch am Anfang stehen, sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen. Personen, die am Freitagmorgen im Bereich der Landhausstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich demnach unter der Telefonnummer +4971189905778 melden.

