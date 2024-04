Plötzlich knallte es: Gangster sprengen Geldautomaten in die Luft

Von der Detonation aufgeschreckte Anwohner verständigten umgehend die Polizei. © 7aktuell

Der Vorfall um die bislang unbekannten Täter geschah in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Gerlingen.

Laut Polizeiangaben seien mehrere Anwohner gegen kurz nach 2 Uhr von lauten Knallgeräuschen aus dem Schlaf gerissen worden, die daraufhin den Notruf wählten. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Täter zwei Sprengungen in Folge durchgeführt, ehe sie mit Bargeld in noch unbekannter Höhe die Flucht ergriffen.

Die Beamten äußerten die Vermutung, dass die Täter mit einem Auto in Richtung Panoramastraße davonfuhren. Dies sei allerdings Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, in Zuge derer auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verliefen bislang erfolglos.