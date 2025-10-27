Prügelei am Bahnhof endet im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen
Stuttgart - Am Sonntagabend verletzte sich ein junger Mann bei einer Prügelei mit mehreren Beteiligten am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Polizei sucht Zeugen.
Der 22-Jährige soll laut Angaben der Beamten gegen 21.30 Uhr vor einer Gruppe von sieben Personen auf den Boden gespuckt haben.
Erst kam es zu einem Wortgefecht, dann sollen zwei Personen aus der Gruppe auf den Spucker eingeschlagen haben. Dabei verletzte sich der junge Türke - er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Ein 21-jähriger Deutscher zählt zu den Tatverdächtigen. Die Polizei traf ihn später am Hauptbahnhof an und kontrollierte ihn.
Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen sollen sich bitte unter 0711 / 55049-1020 bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart melden.
Titelfoto: /dpa | Christoph Schmidt