Prügelei am Bahnhof endet im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Stuttgart - Am Sonntagabend verletzte sich ein junger Mann bei einer Prügelei mit mehreren Beteiligten am Bahnhof Stuttgart -Bad Cannstatt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt kam es zu der Auseinandersetzung. (Archivbild) © dpa | Christoph Schmidt

Der 22-Jährige soll laut Angaben der Beamten gegen 21.30 Uhr vor einer Gruppe von sieben Personen auf den Boden gespuckt haben.

Erst kam es zu einem Wortgefecht, dann sollen zwei Personen aus der Gruppe auf den Spucker eingeschlagen haben. Dabei verletzte sich der junge Türke - er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 21-jähriger Deutscher zählt zu den Tatverdächtigen. Die Polizei traf ihn später am Hauptbahnhof an und kontrollierte ihn.