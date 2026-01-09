Rätselhafter Fund in Stuttgart: Kinder ziehen tote Python aus dem Neckar

Stuttgart - Es ist ein Fund, der Fragen aufwirft: Beim Spielen am Neckarufer in Stuttgart haben zwei Jungen am Donnerstagnachmittag eine Tüte mit einem skurrilen und traurigen Inhalt entdeckt .

Die Kinder verständigten die Polizei. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Neugierig zogen die Kinder eine Tasche, die sich zwischen der Wilhelmsbrücke und Theaterschiff verfangen hatte, an Land. In der Tüte befand sich nicht etwa Müll, sondern zwei Messer sowie eine Plastikbox mit einer toten exotischen Schlange.

Bei dem Tier handelt es sich laut ersten Erkenntnissen der Polizei um eine Python.

Der Körper der Schlange wies sichtbare Verletzungen auf. Die alarmierten Beamten übergaben den Exoten dem Tiernotdienst.

Wer die Schlange samt der Messer im Neckar entsorgt hat, ist bislang völlig unklar.