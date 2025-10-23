Exhibitionist belästigt Frauen - Polizei sucht Zeugen
Stuttgart - Schock-Moment für zwei Frauen in Stuttgart-West: Ein 53-Jähriger entblößte sich am Mittwochabend vor den beiden, zeigte ihnen sein Glied.
Im Hof einer Schule an der Breitscheidstraße zog der Mann gegen 18.15 Uhr blank, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Die 29- und 30-Jährige wählten umgehend die 110. Wenig später konnten die Beamten den Exhibitionisten festnehmen, mussten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder frei lassen.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas von dem Zwischenfall mitbekommen hat, soll sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße melden.
