Exhibitionist belästigt Frauen - Polizei sucht Zeugen

Stuttgart - Schock-Moment für zwei Frauen in Stuttgart -West: Ein 53-Jähriger entblößte sich am Mittwochabend vor den beiden, zeigte ihnen sein Glied.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © dpa | Sven Hoppe

Im Hof einer Schule an der Breitscheidstraße zog der Mann gegen 18.15 Uhr blank, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die 29- und 30-Jährige wählten umgehend die 110. Wenig später konnten die Beamten den Exhibitionisten festnehmen, mussten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder frei lassen.