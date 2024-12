Täter klopft an Fenster: Mehrere sexuelle Belästigungen in Stuttgart!

Stuttgart - Zu mehreren Vorfällen von sexueller Belästigung ist es in den vergangenen Tagen in Stuttgart gekommen. Teilweise konnten die Männer gut beschrieben werden.

Nächtliche Fahndungen nach den Tätern führten nicht zum Erfolg. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine 28-Jährige betrat in der Nacht auf Samstag (7. Dezember) gegen 2.25 Uhr einen Hausflur in der Immenhofer Straße. Plötzlich bemerkte sie einen Mann hinter sich, der unsittliche Andeutungen gemacht und sie an der Schulter berührt haben soll.

Der Frau gelang es dann, aus dem Haus zu flüchten und einen Anwohner zu verständigen. Der Unbekannte soll ungefähr 30 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, soll er zudem ein auffälliges Kreuz unter dem Auge tätowiert gehabt haben.

Ein ähnlich klingender Übergriff passierte am Donnerstagmorgen in der Landhausstraße. Gegen 6.45 Uhr verfolgte ein Mann zunächst eine 32-Jährige. Dann berührte er sie am Gesäß und manipulierte an seinem Glied. Die 32-Jährige konnte sich glücklicherweise in einen Hauseingang retten.

Der Mann soll ebenfalls etwa 1,60 Meter groß gewesen sein, 35 bis 40 Jahre alt und schwarze Haare gehabt haben. Ein auffälliges Tattoo fand laut den Ermittlern jedoch keine Erwähnung.

Auch in diesem Fall konnte der Täter flüchten.