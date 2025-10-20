Mehr als 160 Straftaten im Raum Stuttgart: Syrische Großfamilie ausgereist

Stuttgart - Nach Dutzenden Anzeigen und mehreren Strafprozessen sind fast alle Mitglieder einer insgesamt 20-köpfigen syrischen Großfamilie aus Stuttgart unter Druck des Landes in ihre Heimat ausgereist.

Ein Großteil der Familie reiste am vergangenen Wochenende nach Syrien zurück. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Vier von ihnen seien bereits im Sommer nach Syrien zurückgekehrt, 13 weitere am Wochenende, sagte Justizministerin Marion Gentges (54, CDU) in Stuttgart.

Die meisten von ihnen sollen an mindestens 160 Straftaten beteiligt gewesen sein, darunter versuchte Totschläge, Körperverletzungen und Diebstahl. Drei weitere sitzen noch in deutschen Gefängnissen, sie sollen später nach Syrien zurückkehren.

"Zum jetzigen Zeitpunkt war die kontrollierte Ausreise die einzige Möglichkeit, den Aufenthalt der Familienmitglieder zu beenden", sagte Gentges. Die Verhandlungen der Bundesregierung mit der neuen syrischen Regierung über Abschiebungen in das unsichere Land erhöhten die Bereitschaft, kontrolliert auszureisen.

Drei Brüder der Großfamilie im Alter von 17, 23 und 27 Jahren sollen im vergangenen Juli bei einem Streit mehrere Touristen - ebenfalls Syrer - angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben.

Der älteste Bruder wurde im Juni 2025 wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten verurteilt.

Seine jüngeren Brüder erhielten wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen eine Jugendstrafe von fünf Jahren sowie eine Haftstrafe von vier Jahren.