Mehr als 80 Festnahmen: Weitere Erfolge gegen kriminelle Banden im Raum Stuttgart!

Die beiden Männer wurden am 24. und 25. Oktober festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das des Landeskriminalamts Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilten.

Sie sitzen nun wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Die 20- und 21-jährigen Männer stehen im Verdacht, an dem Handgranatenwurf auf eine Trauergemeinde am 9. Juni 2023 beteiligt gewesen zu sein. Bei dem Vorfall in Altbach wurden fünf Menschen leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Auch der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (64, CDU) meldete sich zu dem Ermittlungserfolg zu Wort.