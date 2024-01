Wie gefährlich leben die Stuttgarter? Neue Anfrage verheißt nichts Gutes!

Stuttgart - Es sind Tabuthemen, die nun offen zur Sprache kommen! An der Sicherheit in der baden-württembergischen Landeshauptstadt scheiden sich die Geister. Konkrete Zahlen bringen nun zumindest etwas Licht ins Dunkel.

Die Polizei patrouilliert regelmäßig auf dem Stuttgarter Schlossplatz, einem der Gewalt-Hotspots der Stadt. © Christoph Schmidt/dpa

Wer in manchen Stuttgarter Stadtbezirken allein oder in Begleitung das Haus verlässt, fühlt sich insbesondere in den Abendstunden und in der Nacht unsicher.

Doch handelt es sich hierbei wirklich nur um ein diffuses Gefühl oder lässt sich die Angst mit konkreten Zahlen belegen? Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wollte die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag dieser Frage auf die Spur gehen und erhielt prompt eine Antwort vom Innenministerium.

Demzufolge sei die Kriminalität in der Metropole am Neckar in den vergangenen Monaten tatsächlich angestiegen.

Eine mögliche Begründung für den Gewaltschub schob die Behörde mit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen gleich hinterher. Doch es gibt einen Haken: Die negative Entwicklung in einigen Stadtvierteln sprechen eine andere Sprache, die offensichtlich nicht mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden kann.