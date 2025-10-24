Zeugen gesucht! Besoffener 63-Jähriger entblößt sich am Bahnhof

Mosbach - Ekel-Alarm am Bahnhof Mosbach. Bereits am 6. Oktober zog dort ein 63-Jähriger blank! Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © dpa | Marcus Brandt

Gegen 23 Uhr soll der Deutsche seinen Unterleib entblößt haben, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Als die alarmierte Landespolizei am Bahnhof eintraf, zeigte der Mann sich demnach aggressiv.

Wegen seines Verhaltens musste der mit über zwei Promille alkoholisierte Exhibitionist gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen.