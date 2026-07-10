Zöllner am Flughafen staunen: Reisender bastelt sich Geldversteck für 70.000 Euro

Stuttgart - Da staunten die Beamten am Stuttgarter Flughafen nicht schlecht: Ein Reisender wollte mit 70.000 Euro Bargeld im Handgepäck nach Serbien fliegen. Sein Versteck für die hohe Summe war äußerst kreativ.

Die 200- und 100-Euro-Scheine befanden sich in einem präparierten Notizbuch. © Hauptzollamt Stuttgart

Wie das Hauptzollamt Stuttgart mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch. Der 65-jährige Mann hatte bereits für seinen Flug nach Serbien eingecheckt und befand sich im Gatebereich, als er von Zollbeamten routinemäßig kontrolliert wurde.

Auf die Frage der Beamten, ob der Rentner Barmittel mit sich führe, gab er an, dass sich in seinem Rucksack 70.000 Euro befänden.

Der 65-Jährige hatte das viele Bargeld in einem umfunktionierten Notizbuch deponiert. "Hierfür waren sämtliche Seiten des Notizbuchs entfernt worden, sodass die Geldscheine darin eingelegt werden konnten", berichteten die Beamten.

Da diese bei der Überprüfung keine Anhaltspunkte für Geldwäsche oder andere kriminelle Machenschaften feststellen konnten, durfte der Mann seine Reise samt dem Bargeld fortsetzen.