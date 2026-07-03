Schock auf Stuttgarter Schulhof: Mann bedrängt Kinder und flüchtet auf Fahrrad
Stuttgart - Ein Vorfall auf einem Schulhof in Stuttgart-Weilimdorf beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei. Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag vier Schülerinnen und Schüler körperlich bedrängt und mit sexuellen Äußerungen belästigt.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 12.20 Uhr auf einem Schulgelände an der Engelbergstraße. Drei Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 12 und 14 Jahren hielten sich dort auf, als der Mann gezielt auf die Gruppe zukam.
Er berührte die Kinder unsittlich und machte zudem sexuelle Bemerkungen.
Nach der Tat flüchtete der Mann auf einem schwarzen Fahrrad, an dem ein Korb angebracht war, in Richtung Salamanderweg.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
So wird der Täter beschrieben:
- circa 50 bis 60 Jahre alt
- etwa 1,60 Meter groß
- graue Haare
- Kleidung am Tattag: Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt, schwarze kurze Hose und schwarze Wanderschuhe
Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall an der Engelbergstraße beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0711/89905778 entgegen genommen.
Titelfoto: David Young/dpa