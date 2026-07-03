Schock auf Stuttgarter Schulhof: Mann bedrängt Kinder und flüchtet auf Fahrrad

Stuttgart - Ein Vorfall auf einem Schulhof in Stuttgart -Weilimdorf beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei. Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag vier Schülerinnen und Schüler körperlich bedrängt und mit sexuellen Äußerungen belästigt.

Der Unbekannte ging direkt auf die Freundesgruppe auf dem Schulhof zu. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 12.20 Uhr auf einem Schulgelände an der Engelbergstraße. Drei Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 12 und 14 Jahren hielten sich dort auf, als der Mann gezielt auf die Gruppe zukam.

Er berührte die Kinder unsittlich und machte zudem sexuelle Bemerkungen.

Nach der Tat flüchtete der Mann auf einem schwarzen Fahrrad, an dem ein Korb angebracht war, in Richtung Salamanderweg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

So wird der Täter beschrieben: