Schwarzfahrt in Stuttgart eskaliert: 35-Jähriger bedroht DB-Mitarbeiter mit Cuttermesser

Stuttgart - Eine Ticketkontrolle in einer Stuttgarter S-Bahn ist am Mittwochabend aus dem Ruder gelaufen. Ein Fahrgast ohne gültigen Fahrschein bedrohte zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit an der Haltestelle Zuffenhausen mit einem Cuttermesser.

Die DB-Sicherheit wurde mit einem Cuttermesser bedroht. Verletzt wurde zum Glück keiner. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei Stuttgart war der 35-jährige Mann gegen 17.05 Uhr in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Feuerbach unterwegs. Da er kein Ticket vorweisen konnte, geriet er während der Kontrolle mit dem Prüfdienst in einen verbalen Streit.

Die Situation eskalierte beim Ausstieg am Bahnhof Zuffenhausen. Der 35-jährige serbische Staatsangehörige zog ein Cuttermesser und bedrohte damit zwei hinzugerufene Mitarbeiter der DB-Sicherheit im Alter von 40 und 41 Jahren.

Daraufhin rückten alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei an. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen vor Ort antreffen und kontrollieren. Das Cuttermesser wurde sichergestellt.