Döner für 1 Cent: Hunderte Menschen strömen zu Eröffnung in Waiblingen

Waiblingen - Großer Ansturm bei einem neu eröffneten Dönerladen in Waiblingen bei Stuttgart . Dahinter steckt eine ganz besondere Marketingstrategie der Besitzer.

Rund ein halbes Dutzend Mitarbeitende arbeitete am Donnerstagnachmittag auf Hochtouren. © SDMG / Pusch

Zahlreiche Dönerfans im Rems-Murr-Kreis konnten sich am Donnerstagnachmittag freuen. Für nur jeweils einen Cent konnten sie im "Haus des Döners" ein gefülltes Fladenbrot abstauben.

Die Aktion startete um 14 Uhr, insgesamt wurden 1500 Döner für einen Cent verkauft.

Die Schlange vor dem neu eröffneten Laden war lang. Ob alle Wartenden einen Döner bekommen haben, ist nicht bekannt.