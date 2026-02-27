Stuttgart führt ab Juli 2026 Übernachtungssteuer ein: So viel zahlen Gäste pro Nacht

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart bittet ihre Gäste künftig zur Kasse: Ab dem 1. Juli 2026 wird eine pauschale Übernachtungssteuer fällig. Der Gemeinderat hat die neue Satzung am Donnerstag verabschiedet, um die Stadtkasse langfristig zu stärken.

Ab dem Sommer 2026 zahlen Übernachtungsgäste in Stuttgart drauf. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Bei Übernachtungen in der Landeshauptstadt werden drei Euro pro Person und Nacht fällig. Die Höhe der Kosten ist unabhängig davon, ob man in einem Luxushotel oder in einem privaten Zimmer über Online-Plattformen wie Airbnb schläft.

Für das Einführungsjahr 2026 werden fünf Millionen Euro erwartet, ab 2027 sollen es sogar jährlich zehn Millionen Euro sein.

Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann betonte, dass man bei der Umsetzung auf ein "einfaches, transparentes und rechtssicheres Modell" setze. Um den Verwaltungsaufwand für die Betriebe so gering wie möglich zu halten, soll die Abwicklung vollständig digital und quartalsweise erfolgen.

Die Hotels und Vermieter fungieren dabei als Steuerschuldner und leiten die Beträge an die Stadt weiter. Minderjährige und Schülergruppen sind von der Abgabe ausgenommen.