Drama bei Gartenarbeiten: Mann stirbt noch am Unfallort

Seitingen-Oberflacht - Ein Mann ist bei einem Baggerunfall in Landkreis Tuttlingen ums Leben gekommen.

Der Mann wollte einen Stein aus dem Garten heben und verunglückte anschließend. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Laut einer Polizeisprecherin soll er mit seinem Bagger bei Gartenarbeiten in Seitingen-Oberflacht vornüber gekippt sein.

Er soll versucht haben, mit dem Bagger einen schweren Stein aus einem Loch zu heben, wodurch der Bagger kippte.