Drama bei Gartenarbeiten: Mann stirbt noch am Unfallort
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Von Jennifer Kramer
Seitingen-Oberflacht - Ein Mann ist bei einem Baggerunfall in Landkreis Tuttlingen ums Leben gekommen.
Laut einer Polizeisprecherin soll er mit seinem Bagger bei Gartenarbeiten in Seitingen-Oberflacht vornüber gekippt sein.
Er soll versucht haben, mit dem Bagger einen schweren Stein aus einem Loch zu heben, wodurch der Bagger kippte.
Dabei soll der Mann so schwer verletzt worden sein, dass er noch vor Ort starb, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatte die "Schwäbische Zeitung" berichtet.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa