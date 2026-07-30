Drama bei Gartenarbeiten: Mann stirbt noch am Unfallort

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Mann ist bei einem Baggerunfall in Landkreis Tuttlingen ums Leben gekommen.

Von Jennifer Kramer

Seitingen-Oberflacht - Ein Mann ist bei einem Baggerunfall in Landkreis Tuttlingen ums Leben gekommen.

Der Mann wollte einen Stein aus dem Garten heben und verunglückte anschließend. (Symbolbild)
Der Mann wollte einen Stein aus dem Garten heben und verunglückte anschließend. (Symbolbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Laut einer Polizeisprecherin soll er mit seinem Bagger bei Gartenarbeiten in Seitingen-Oberflacht vornüber gekippt sein.

Er soll versucht haben, mit dem Bagger einen schweren Stein aus einem Loch zu heben, wodurch der Bagger kippte.

Dabei soll der Mann so schwer verletzt worden sein, dass er noch vor Ort starb, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatte die "Schwäbische Zeitung" berichtet.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Stuttgart: