30.07.2026 07:23 Bald auf großer Tournee? So soll beim Umbau der Stuttgarter Oper gespart werden

Aus Sicht der SPD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag kann man sich den Bau eines teuren Ausweichgebäudes für die Sanierung der Stuttgarter Oper sparen.

Von David Nau Stuttgart - Aus Sicht der SPD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag kann man sich den Bau eines teuren Ausweichgebäudes für die Sanierung der Stuttgarter Oper sparen.

Die Bühne und der Zuschauerraum im Opernhaus müssen dringend saniert werden. © Bernd Weißbrod/dpa Stattdessen schlägt die Fraktion vor, Oper und Ballett während der Sanierungszeit auf große Baden-Württemberg-Tournee zu schicken. "Wir möchten die Künstlerinnen und Künstler auf eine Tour durch Baden-Württemberg schicken, um die zahlreichen Bühnen zu bespielen", sagte Fraktionschef Sascha Binder (43) der Deutschen Presse-Agentur. Binder sieht gleich mehrere Vorteile dieser Lösung. So könnten damit neue Zielgruppen in den Genuss der Weltklasse der Stuttgarter Künstler kommen. Außerdem bekämen das Stuttgarter Ballett und die Stuttgarter Oper so auch neue künstlerische Impulse durch die Zusammenarbeit mit anderen Theatern. Außerdem sieht die SPD massives Einsparpotenzial bei den Plänen zur Sanierung der Staatsoper. Die Fraktion will etwa den Bau eines geplanten Übergangsgebäudes komplett streichen. Stuttgart Mangel an Bewerbern: Bürgermeisterwahlen im Südwesten sind oft reine Formsache Dieses Interimsgebäude soll eigentlich als Ausweichquartier für Ballett und Oper dienen, während die eigentliche Oper umfassend saniert wird - ein Vorhaben, das dringend notwendig ist.

Littmann-Bau muss dringend saniert werde