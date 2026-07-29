Mangel an Bewerbern: Bürgermeisterwahlen im Südwesten sind oft reine Formsache

Stuttgart - Bürgermeisterwahlen ohne echte Konkurrenz sind in Baden-Württemberg keine Seltenheit. Bei 69 der 152 Bürgermeisterwahlen im Jahr 2025 trat nur eine einzige Person an, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart mitteilte.

In fast jeder zweiten Gemeinde in Baden-Württemberg gab es im vergangenen Jahr nur eine Bewerbung. © Bernd Weißbrod/dpa

In der Gemeinde Nerenstetten (Alb-Donau-Kreis) habe es überhaupt keinen Bewerber gegeben. Die Bürgermeisterin sei über die freie Zeile auf dem Stimmzettel gewählt worden.

Insgesamt bewarben sich demnach 339 Menschen um das Amt an der Rathausspitze, darunter 46 Frauen. Landesweit liegt der Frauenanteil unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bei nur 10,9 Prozent. Zum Jahresende 2025 gab es 120 Bürgermeisterinnen.

Zum Stichtag 31. Dezember waren landesweit knapp die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ihrer zweiten oder einer darauffolgenden Amtszeit. Insgesamt gebe es 13 Bürgermeister in ihrer fünften Amtszeit.