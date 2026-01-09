Elf Kilometer langer Bahntunnel genehmigt: Bau in Stuttgart kann starten

Stuttgart - Der rund elf Kilometer lange Pfaffensteigtunnel, der die Gäubahn künftig zum Stuttgarter Flughafen führen soll, darf gebaut werden.

Die Gäubahnstrecke reicht von Stuttgart bis zur Schweiz. © Bernd Weißbrod/dpa

Das Eisenbahnbundesamt habe den Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben erlassen, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Mit diesem Beschluss erhält die Bahn nach Angaben des Bundesamtes das Baurecht für den Tunnel.

Der rund elf Kilometer lange Bahntunnel soll südlich von Stuttgart von Böblingen aus zum neuen Fernbahnhof am Stuttgarter Flughafen führen.

Durch ihn soll die Gäubahn, die Stuttgart mit dem Süden Baden-Württembergs und der Schweiz verbindet, künftig über den Flughafen zum neuen Stuttgart-21-Tiefbahnhof fahren. Bislang wird die Bahnverbindung über die sogenannte Panoramabahn zum oberirdischen Kopfbahnhof geführt.

Einige Monate vor der Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs, für die derzeit kein Termin bekannt ist, muss die bestehende Strecke gekappt werden. Bis der neue Tunnel fertig ist, soll die Gäubahn dann im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen enden.

Reisende sowie Pendlerinnen und Pendler müssten dann auf dem Weg zum Hauptbahnhof in die Stadt- oder S-Bahn umsteigen.