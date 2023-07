Beliebte Riverbeach-Bar geht zum zweiten Mal in Flammen auf: War es Brandstiftung?

Stuttgart - Bereits zum zweiten Mal hat es im beliebten Riverbeach in Stuttgart gebrannt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Das Riverbeach ist ein Restaurant und Bar im Stadtteil Münster. Jetzt gab es ein zweites Feuer dort. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

In der Nacht zum Donnerstag eilten die Einsatzkräfte zum Riverbeach in der Austraße, nachdem mehrere Zeugen hohe Flammen am Ufer entdeckt hatten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil der Gaststätte bereits in Vollbrand. Laut aktuellem Stand soll der Brand in einem Mülleimer ausgebrochen sein.

Am frühen Freitagmorgen sei es laut Polizeimeldung dann zu einem weiteren Feuer gekommen. Kurz nach 3 Uhr rückten die Einsatzkräfte erneut zum Riverbeach aus. Diesmal brannte eine Bewirtungshütte.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 071189905778 melden.