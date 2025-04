10.04.2025 16:28 Löscheinsatz am Bahnhof Untertürkheim: Gleise zeitweise abgesperrt

Am Donnerstagnachmittag meldeten sich mehrere besorgte Anrufer bei der Feuerwehr in Stuttgart! Am Bahnhof Untertürkheim breitete sich ein Feuer aus.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Am Donnerstagnachmittag verständigten mehrere besorgte Anrufer die Feuerwehr Stuttgart! Am Bahnhof Untertürkheim breitete sich ein Feuer aus. Das Feuer nahe den Bahngleisen wurde zügig gelöscht. © Feuerwehr Stuttgart Gegen 14 Uhr stand eine rund 150 Quadratmeter große Böschung bereits in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Da sich das Feuer am Untertürkheimer Bahnhof schnell ausbreitete, mussten mehrere Gleise gesperrt werden. Es kam zu Einschränkungen der S-Bahn sowie Stadtbahn. Insgesamt waren rund 25 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Mittlerweile konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Stuttgarter Feuerwehr sei in den vergangenen Tagen zu ähnlichen Einsätzen ausgerückt. Laut einer Meldung bestehe derzeit eine erhöhte Gefahr für Vegetationsbrände.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Stuttgart