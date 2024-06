26.06.2024 07:01 Boote bei Ludwigsburg in Vollbrand: 200.000 Euro Schaden!

Großbrand am Sportboothafen! Im Kreis Ludwigsburg rückte die Feuerwehr am Dienstagabend zum Großeinsatz an.

Von Johanna Baumann

Besigheim - Im Kreis Ludwigsburg kam es am Dienstagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Im Sportboothafen war ein Feuer ausgebrochen! Insgesamt standen fünf Boote in Brand. © Birger Romler / EinsatzReport24 Gegen 19 Uhr geriet das erste Sportboot in Brand, nachdem der Besitzer es starten wollte. Wie die Polizei mitteilte, sei es zu einer Verpuffung gekommen. Das Feuer griff auf vier weitere Boote über, die ebenfalls in Vollbrand gerieten. Nach erfolgreicher Löschung wurde eine Ölsperre eingerichtet. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Stuttgart Feuerwehreinsatz Kurz vor deutschem EM-Spiel in Stuttgart: Feuerwehr wird zu tierischem Einsatz ins Stadion gerufen! Der gesamte Schiffsverkehr musste am Abend gesperrt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Mithilfe eines Krans wurden die Wracks aus dem Wasser gezogen. © 7aktuell.de | Alexander Hald Der Brand hat eine Schadensumme von rund 200.000 Euro zur Folge. Die Wasserschutzpolizei Stuttgart soll nun die Hintergründe des Vorfalls ergründen.

