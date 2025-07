20.07.2025 16:04 Feuer im RAF-Knast: Mehrere Verletzte nach Brand in JVA Stammheim

Feuerwehreinsatz in der JVA Stammheim im Stuttgarter Norden: Eine Zelle stand am Samstagabend in Flammen, sieben Personen wurden verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Alles in Kürze Feuer in JVA Stammheim: Zelle stand in Flammen

Sieben Personen verletzt, ein Häftling schwer

Brandmeldeanlage ausgelöst um 19.50 Uhr

Sechs Justizbeamte bei Löscharbeiten verletzt

Polizei untersucht Gründe für Brandlegung Mehr anzeigen In der JVA Stammheim hat es gebrannt, ein Häftling (24) und sechs Mitarbeiter wurden verletzt. © Marijan Murat/dpa Es war gegen 19.50 Uhr, als die Brandmeldeanlage in der bekannten Justizvollzugsanstalt anschlug. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben die Mitarbeiter daraufhin eine starke Rauchentwicklung aus der Zelle eines 24-jährigen Häftlings bemerkt. Der Zelleninsasse wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. "Bei den Löscharbeiten erlitten sechs Justizbeamte leichte Verletzungen", so ein Sprecher. Stuttgart Feuerwehreinsatz Mitternachtsessen von berauschtem Koch löst Feuerwehreinsatz aus Stuttgart Feuerwehreinsatz Vollbrand in Wohncontainer: Eine Person kann nur noch tot geborgen werden Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der 24-Jährige wohl selbst in seiner Zelle eine Zeitung in Brand gesetzt hatte. Die Gründe dafür sind noch unklar. Die Polizei hat dazu Untersuchungen eingeleitet. Die JVA Stammheim wurde einst deutschlandweit bekannt, weil in den 1970er Jahren führende Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) dort inhaftiert waren - unter ihnen auch Ulrike Meinhof (†41), die sich wie weitere Terroristen in dem Gefängnis das Leben nahm. Auch die Prozesse gegen diese fanden dort in einem eigens errichteten Gebäude statt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa