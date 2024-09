20.09.2024 12:19 Brandeinsatz in Stuttgarter Pflegeheim: Drei Verletze ins Krankenhaus gebracht

In einem Pflegeheim in Stuttgart kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Drei Personen kamen zu Schaden.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - In einem Pflegeheim in Stuttgart kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Drei Personen kamen zu Schaden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. (Symbolbild) © Anna Ross/dpa Gegen 16.30 Uhr brach der Brand in einer Wohnung im Ortsteil Münster aus. Die Bewohnerin konnte sich glücklicherweise selbstständig nach draußen retten, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das betroffene Wohnheim für Betreutes Wohnen musste aufgrund starker Rauchentwicklung geräumt werden. Zwei 81 und 97 Jahre alte Bewohner und eine 27-jährige Pflegerin mussten vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Das Übergreifen auf weitere Wohnungen konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten sowie das ausgiebige Entlüften dauerten bis in den Abend an. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

