Brennendes Auto in Parkhaus über A8 sorgt für Verkehrschaos

Ein in Brand geratenes Auto im Parkhaus über der A8 hat für großes Verkehrschaos gesorgt. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa

Das Feuer, das gegen kurz nach 16.30 Uhr ausbrach, habe erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge gehabt, wie die Polizei am heutigen Dienstagabend mitteilte. Der Rauch sei auf die Autobahn gezogen.

Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das in Brand geratene Auto habe auf der vierten Parkebene gestanden. Ein technischer Defekt am Fahrzeug habe wohl zu dem Feuer geführt, so die Polizei weiter.

Es sei Totalschaden entstanden. Auch das Parkhaus sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des Schadens könne bislang nicht beziffert werden.