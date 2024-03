Einsatz in luftiger Höhe: Feuerwehr probt Ernstfall an Achterbahn

Einsatz in luftiger Höhe: Die Höhenrettung der Feuerwehr Stuttgart führte im Freizeitpark Tripsdrill eine Übung an Achterbahnen durch. © Bernd Weißbrod/dpa

An der Bahn "G’sengte Sau" und der Holzachterbahn "Mammut" waren die Teilnehmer am heutigen Montagmorgen in großer Höhe im Einsatz.

Die Höhenretter probten das Szenario, dass Menschen aus einem auf einer Achterbahn verkeilten Wagen gerettet werden müssen.

Mehrere Personen schlüpften dafür ab 10 Uhr in die Rolle der Opfer und stiegen auf die Fahrstrecke.

Von dort hob der Hubschrauber sie über ein Seil mit einer Winde heraus. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet.